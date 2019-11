"Il duello dei bomber tristi". Questo il titolo de Il Mattino sulla sfida che si giocherà questo weekend tra Napoli e Milan, mettendo in risalto i due attaccanti Mertens e Piatek: "Mertens non segna in campionato da dicembre. Piatek è a secco da un mese: sono a caccia di riscatto. Il polacco decisivo undici mesi fa nella sfida di Coppa Italia contro gli azzurri al Meazza".