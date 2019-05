© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in edicola questa mattina dedica, in taglio alto, uno spazio alle parole di Fabio Quagliarella: "Grazie a tutti. Il futuro? Vedrò". A pagina 18, all'interno del giornale, viene dedicato un approfondimento all'attaccante blucerchiato. Striscione a Marassi per il 27 che ringrazia: "Vale più di 100 gol, tifosi eccezionali". Il bomber deve decidere adesso se cedere alla tentazione Napoli.