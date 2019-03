Il Mattino su Quagliarella: "Lazzaro felice del calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i due gol in Nazionale, che lo hanno eletto come giocatore più anziato ad andare in rete con la maglia azzurra, Fabio Quagliarella, attaccante campano della Samp, si è meritato uno spazio sulle colonne de Il Mattino. "Fabio, Lazzaro felice del calcio" è il titolo scelto dal quotidiano che scrive: "A 36 anni Quagliarella continua a stupire: capocannoniere in campionato e più anziano marcatore in Nazionale. Una carriera con tante tappe e tanta fatica partendo da Castellammare, senza guardare mai al passato".