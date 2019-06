© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina al passaggio di Sarri alla Juventus con il titolo: "L'ex napoletano". L'ultima scusa del nuovo allenatore bianconero: "Volevo stare vicino a mamma e papà". A pagina 16, all'interno del giornale, il titolo utilizzato è il seguente: "Sarri-Juventus storie di famiglia". Il Chelsea spiega: "Ci ha chiesto di tornare a casa per stare vicino ai genitori". Dopo l'annuncio dei club dure reazioni da Napoli e dalla tifoseria bianconera.