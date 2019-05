Il Mattino su Sarri: "La mia coppa per i napoletani"

L'edizione de Il Mattino di oggi è dedicata in gran parte al successo di Maurizio Sarri in Europa League con il suo Chelsea. L'ex allenatore del Napoli ha infatti dedicato la vittoria in primis ai napoletani stessi, perché gli sarebbe piaciuto vincere in azzurro pur non riuscendoci. Sono arrivati i complimenti anche dal presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis, nonostante le frizioni tra i due che portarono Sarri a migrare altrove. Il futuro, però, sembra che porterà il tecnico ai rivali di sempre della Juventus: "Questo lavoro può portarti a fare altre scelte", ha sentenzionato l'allenatore toscano.

Di Lorenzo-day, assalto a Hernandez - Spazio anche al mercato. Oggi sarà infatti il giorno di Giovanni Di Lorenzo (visite mediche e firma), ma il Napoli non si ferma certo qui. Previsto l'assalto a Theo Hernandez, terzino del Real Madrid, con il quale i partenopei vogliono definitivamente sistemare le fasce difensive (ma si segue anche Trippier), mentre saluteranno Hysaj e Mario Rui. Confermato Malcuit. In entrata piacciono sempre Almendra, Lozano e Rodrigo, mentre per l'attacco il nome nuovo è Fernando Llorente.