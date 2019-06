Il Mattino su Totti: "Era meglio morire"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Mattino apre con un titolo in prima pagina dedicato all'addio alla Roma di Francesco Totti: "Era meglio morire". Il capitano rinuncia al ruolo da dirigente, dichiarando: "Che dolore! Ma potrei tornare se un giorno ci fosse un'altra proprietà". Continua poi: "Non mi hanno dato spazio, ho avuto offerte da altri club. Juventus o Napoli? Non esageriamo".