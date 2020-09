Il Mattino: "Suarez, lo scandalo dell'esame di italiano"

"Suarez, lo scandalo dell'esame di italiano", si legge in apertura di sezione sportiva de Il Mattino. "E quindi oggi c'ho l'ultima lezione e me la devo preparare perché non spiccica na parola". Lo studente straniero poco modello è Luis Suarez, fuoriclasse del Barcellona. Sono le 9.34 del 15 settembre e la sua insegnante, la professoressa Stefania Spina dell'Università per stranieri, a 48 ore dall'esame per il livello B1 (necessario per ottenere la cittadinanza italiana) confessa candidamente al telefono che il bomber uruguaiano non vede l'italiano come le porte avversarie. Ma due giorni dopo Suarez atterrerà nel primo pomeriggio all'aeroporto di Perugia e in circa mezzora (dalle 15.30 a poco dopo le sedici) uscirà dalla porta dell'ateneo con il diploma in mano.