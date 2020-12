Il Mattino sugli azzurri: "E il Napoli è beffato a San Siro"

"E il Napoli è beffato a San Siro" scrive Il Mattino in prima pagina, commentando la sconfitta del Napoli in casa dell'Inter. Decide un gol di Lukaku su rigore ma decisivi anche i miracoli di Samir Handanovic, portiere nerazzurro. Azzurri ko, espulso Insigne per una parola di troppo all'arbitro dopo il rigore. "Battuti ma non ridimensionati" scrive Francesco De Luca.