"Europei, Italia record". Così titola in prima pagina, in taglio alto, l'edizione odierna de Il Mattino sugli azzurri. Ieri sera, infatti, la Nazionale italiana ha battuto per tre a zero la Bosnia di Pjanic e Dzeko. Finalmente, per il talento partenopeo, Lorenzo Insigne, torna il gol e soprattutto il sorriso.