Il Mattino sugli azzurri: "Grinta e tridente: è Ringhio Napoli"

ESCLUSIVA TMW - Bjelica: "Atalanta pericolo in Champions. Vogliono tutti Dani Olmo"

"L'Atalanta è pericolosa per tutti, non ha più pressione". La pensa così Nenad Bjelica, allenatore della Dinamo Zagabria che a settembre aveva imposto ai nerazzurri un 4-0 pesantissimo al Maksimir. Un inizio di Champions League che sembrava portasse già i titoli di coda per i bergamaschi....