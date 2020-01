Il Mattino sugli azzurri: "Il Napoli gioca contro tutti"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino nella sua edizione odierna dedica al suo interno, a pagina 16, uno spazio al Napoli con questo titolo: "Gli azzurri giocano contro tutti". Alta tensione negli spogliatoi dopo il confronto di sabato. Si ferma Allan e salta la sfida di Coppa Italia con la Lazio. Il tecnico rassicura De Laurentiis: "La squadra è con me". In caso di eliminazione, gli azzurri torneranno in ritiro.