Sull'edizione odierna de Il Mattino si parla del domino attaccanti e dei giocatori che sperano di cambiare maglia o di quelli che vogliono restare ma sono costretti a dire addio: "Da Neymar a Dybala, i big spalle al muro", titola il quotidiano che poi parla di diversi casi spinosi: "Dybala e Icardi, due specie protette di convitati di pietra, praticamente innominabili, di cui Juve e Inter non sanno esattamente cosa farsene, da cui ormai ci si aspetta qualsiasi cosa tranne di vederli nello spogliatoio. Separati in casa da qualcosa di molto simile al muro di Berlino. È una estate turbolenta, non c'è che dire. Prendete la stella delle stelle, Neymar, l'acquisto record nella storia del calcio che pare sia stufo di Parigi e voglia tornare a Barcellona. Pogba, il centrocampista del Manchester United, ha cominciato a dare segni di insofferenza. Chi c'è alle sue spalle? Madrid è il crocevia dei mal di pancia: a Gareth Bale, per esempio, Zidane ha detto pubblicamente che prima se ne va e meglio è per tutti. Un altro caso davvero curioso è quello di Gonzalo Higuain. L'attaccante di proprietà della Juventus è rientrato alla base dopo aver passato una stagione tra Milano e Londra, non lasciando grandi ricordi. Sarri non si fida più di lui, lo sopporta ma fino a un certo punto".