Il Mattino sui partenopei: "Alla ripresa un Napoli al top"

"Alla ripresa un Napoli al top". Questo il titolo sulle pagine de Il Mattino all'interno della sezione sportiva in riferimento alla squadra di Gattuso: " Ieri tre gruppetti si sono sparpagliati per i tre terreni di gioco del centro tecnico e alla fine Gattuso ha anche iniziato a fare una esercitazione di tattica. Secondo Gattuso, le squadre sono al limite per poter preparare al meglio, sotto il profilo atletico, il ritorno in campo. Lui ritiene che ci vogliano almeno 4 settimane di lavoro".