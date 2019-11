"Fiducia ad Ancelotti, la svolta a Liverpool". Questo il titolo che Il Mattino a pagina 28 dedica al Napoli di Carlo Ancelotti che mercoledi affronterà il Liverpool: "Decisiva la qualificazione in Coppa e il calendario dà una man per la rimonta. Una separazione immediata non è nei piani del tecnic e di De Laurentiis. E' il momento più difficile dell'allenatore, l'ultima striscia così negativa fu ai tempi del Chelsea".