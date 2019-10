“Ghoulam no, c’è Di Lorenzo”. Questo il titolo a pagina 29 che Il Mattino dedica alla scelte di Carlo Ancelotti per la sfida di Champions di domani sera: “L’algerino non convocato per scelta tecnica: il neo nazionale sarà spostato ancora a sinistra. Indisponibili anche il convalescente Hysaj e Mario Rui vittima dei problemi muscolari”.