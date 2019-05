© foto di Giulio Falciai

"Il Napoli delle prime volte". Così titola, a pagina 24, l'edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano, infatti, sottolinea come la vittoria contro la SPAL, per 2-1, sia arrivata grazie alle reti di due giocatori che ancora non erano mai andati in gol. Il brasiliano Allan e il portoghese Mario Rui, appunto, non avevano ancora mai trovato la rete in questa Serie A.