Il Mattino sui partenopei: "Il Napoli mette alla porta Milik"

"Il Napoli mette alla porta Milik". Questo il titolo a pagina 18 che Il Mattino dedica al futuro dell'attaccante polacco: "Milik fuori dai convocati per l'amichevole di stasera al San Paolo contro il Pescara. L'attaccante polacco è sul mercato, non fa parte del progetto tecnico per la prossima stagione ed è al centro delle trattative del club azzurro per un suo trasferimento a un'altra squadra dopo non aver rinnovato il contratto in scadenza 2021".