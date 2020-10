Il Mattino sui partenopei: "Napoli, che voglia di vincere"

vedi letture

"Napoli, che voglia di vincere". Questo il titolo a pagina 16 che Il Mattino dedica alla squadra di Rino Gattuso: "Finalmente il campo, il Napoli torna a giocare tre settimane dopo la sfida con il Genoa al San Paolo, e sarà subito un esame durissimo contro l'Atalanta di Gasperini, capolista in campionato con il Milan. Tre settimane incredibili per gli azzurri, una vigilia lunghissima: la notizia dei tantissimi casi di coronavirus nel Genoa, i tamponi in casa Napoli e la positività di Zielinski e Elmas al Covid-19, la comunicazione dell'Asl di Napoli dell'isolamento fiduciario per il gruppo azzurro alla vigilia della partenza per Torino, le polemiche infinite per la partita con la Juve che non si giocò 15 giorni fa e la sconfitta per 3-0 inflitta dal giudice sportivo (più il punt di penalizzazione) in attesa dei successivi gradi di giudizio".