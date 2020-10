Il Mattino sui partenopei: "Tamponi Napoli, ansia infinita"

"Tamponi Napoli, ansia infinita". Questo il titolo a pagina 15 che Il Mattino dedica ai partenopei: "Non è una vigilia normale. Il charter del Napoli partirà nella serata di sabato per Torino, ma l'ora del decollo - previsto per le 18,30 - potrebbe slittare un po' perché in realtà dipende da quando arriveranno gli esiti dei tamponi che gli azzurri ripeteranno, per la terza volta in cinque giorni, nella mattinata di domani. Nel frattempo nel pomeriggio, verso le 16, arriveranno i risultati dei tamponi fatti ieri".