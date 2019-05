Il Mattino sui play off di B: “Fame Benevento. Missione finale”

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Spazio nell’edizione di Benevento de Il Mattino ai play off di Serie B che stasera vedranno i sanniti impegnati in casa contro il Cittadella nella gara di ritorno dei play off (andata finita 2-1 per i giallorossi in Veneto). “Fame Benevento, missione finale” è il titolo scelto dal quotidiano campano che continua: “Stasera il match col Cittadella, i giallorossi vittoriosi nella gara d’andata possono passare anche perdendo con un gol di scarto. - si legge nell’articolo – In avanti Ricci alle spalle di Coda e Insigne, anche se c’è curiosità sulle possibili alternative nel tridente. Superato infine quota 10mila spettatori, ma altri mille potrebbero aggiungersi nelle ultime ore”.