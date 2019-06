© foto di Insidefoto/Image Sport

L'edizione odierna del Mattino dedica la sua apertura al Benevento e alla trattativa per portare l'ex tecnico del Bologna in giallorosso: "Panchina, accordo con Inzaghi".

"L'inserimento (tardivo) del Frosinone - come si legge nell'apertura - non ha scalfito la voglia di Benevento di Pippo Inzaghi. Il tecnico piacentino occuperà la panchina giallorossa per il prossimo anno: è lui il prescelto per la sostituzione di Cristian Bucchi, che nella prossima stagione tornerà al «Vigorito» da avversario, visto che sta per firmare con l'Empoli".