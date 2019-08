© foto di Giacomo Morini

"Sau-Coda l'idea di di Inzaghi": pronto all'esordio in campionato il Benevento, che venerdì se la vedrà con il Pisa. Pensa intanto alla formazione mister Filippo Inzaghi, come riferisce Il Mattino: "In attacco il tecnico del Benevento pensa alla coppia per la prima di campionato in trasferta a Pisa. In difesa fiducia al quartetto in campo con il Monza: maglie per Maggio, Antei, Caldirola e Letizia".