Il Mattino sul calendario: "Napoli, inizio in discesa poi il botto"

vedi letture

"Napoli, inizio in discesa poi il botto". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina de Il Mattino sul calendario dei partenopei: "Per il Napoli, in campionato, inizio in discesa con Parma e Genoa. E poi il botto, subito, come lo scorso anno (allora fu alla seconda giornata) con la visita alla Juventus alla terza di campionato. Diramato il nuovo calendario che stavolta vede la soddisfazione di De Laurentiis. «Campionato più equilibrato, finalmente si sono tenuti in conto i giusti criteri per le squadre impegnate in Europa». Gattuso lancia l'allarme: «Diversi i big match concentrati in pochi cicli, sarà una stagione difficile ma ci faremo trovare pronti»".