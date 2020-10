Il Mattino sul derby campano: "Insigne show!"

L'edizione odierna de Il Mattino apre in prima pagina con la sfida tra Benevento e Napoli andata in scena ieri pomeriggio e terminata 2 a 1 per gli azzurri di mister Gattuso. "Insigne show!", il titolo in prima pagina, con Lorenzo Insigne che ha risposto al fratello Roberto, prima della rete da tre punti di Andrea Petagna. Il derby campano va così agli azzurri, che ora sono secondi in classifica a quota 11 punti, grazie a 4 vittorie unite alla sconfitta a tavolino ed al punto di penalizzazione.