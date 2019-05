Il Mattino sul mercato del Napoli: "Casting per l'attacco"

Si parla di calciomercato e di Napoli su Il Mattino di oggi, che apre la pagina sportiva sui possibili colpi in attacco. La conferma della ricerca di un rinforzo arriva anche dal tecnico Carlo Ancelotti, che ha dichiarato incedibili i vari Milik, Insigne e Mertens. In questo momento sono due i nomi caldi: il primo è il messicano Hirving Lozano, ala del PSV, ma si segue anche Mariano Diaz del Real Madrid. Altri giocatori sono nel frattempo finiti sotto l'attenzione dei partenopei, anche se arrivare a loro potrebbe essere più complicato, come Immobile, Zapata e Piatek. Occhio anche a Sarr, promettente ala senegalese del Rennes.

La mossa di Raiola per blindare Insigne - Spazio anche al futuro del capitano, Lorenzo Insigne. Non ci sono molti dubbi sulla permanenza dell'attaccante, anche grazie all'abilità del suo agente Mino Raiola. L'accordo si ratificherà grazie a una maggiore libertà di movimento per quanto riguarda i diritti di immagine del giocatore. Sarà ritoccato anche l'ingaggio di Insigne, attualmente da 4,6 milioni a stagione: dovrebbe essere innalzato a 5,5 o 6 milioni.

De Laurentiis, no alla Super Champions - Tiene banco anche la cosiddetta "Super Champions", proposta che fa molto discutere. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è contrario all'idea di Andrea Agnelli, sebbene anche lui sia dell'idea di riformare il sistema e far partire una nuova competizione prima del 2024. Il più acceso rivale della Super Champions è però Urbano Cairo; anche il presidente dell'AIC Damiano Tommasi si è detto contrario, secondo il quale "i criteri d'accesso devono rimanere legati ai campionati nazionali".