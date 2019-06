Nelle pagine interne de Il Mattino si parla molto del mercato del Napoli che sogna James Rodriguez: "James e Carlo, gol e assist", scrive il quotidiano campano che spiega come l'allenatore azzurro sarebbe davvero molto contento di riabbracciare il giocatore colombiano che ha già avuto sia a Madrid che al Bayern Monaco. Tra i due infatti c'è un bellissimo rapporto e questo non farebbe altro che avvicinare James al maglia azzurra.

LE MOSSE DEL NAPOLI - Come spiega il quotidiano le nuove strategie fiscali alleggerirebbero il peso l'eventuale ingaggio del giocatore colombiano sulle casse del Napoli che ha già sondato il terreno in casa Real Madrid, ricevendo una notizia positiva: James Rodriguez è sul mercato e i rapporti con la casa blanca sono forti e buoni. De Laurentiis dunque starebbe pensando di mettere sul tavolo una proposta di prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni e avrebbe già in mano il sì del giocatore.