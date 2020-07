Il Mattino sul mercato del Napoli: "La mossa Bernardeschi"

In un periodo tanto anomalo i temi di campo s'intrecciano inevitabilmente con quelli di mercato. Non fa eccezione il Napoli, impegnato su altri fronti, oltre a quello di Osimhen: "La mossa Bernardeschi", titola oggi Il Mattino. L'ex viola potrebbe entrare in orbita azzurra nelle prossime settimane: alla Juve piace Milik, valutato 40 milioni anche se il contratto scade nel 2021, mentre l'esterno piace a Gattuso e può essere la chiave per l'accordo. C'è però il nodo legato ai diritti d'immagine.