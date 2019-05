Il Mattino sul mercato del Napoli: “Sprint per Di Lorenzo”

Napoli fra ultima di campionato e mercato sulle pagine de Il Mattino in edicola che in prima pagina ha un richiamo in un box in alto: “A Bologna il sipario sul campionato. Sprint per portare Di Lorenzo a Napoli”. All’interno maggiori dettagli sul terzino destro dell’Empoli che già nella prossima settimana potrebbe passare ufficialmente da un azzurro all’altro.

Sarri, l’opposto della Juve - Spazio nelle pagine sportive anche al possibile sbarco di Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli, alla Juventus con un’intervista a Corrado Orrico che si dice scettico: “Sarri, l’opposto della Juve. Maurizio non diventerà bianconero, sono mondi diversi. - continua l’ex tecnico – Deve assorbire il credo degli Agnelli e rinunciare al suo stile”.