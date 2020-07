Il Mattino sul mercato partenopeo: "Oshimen a Napoli: visita con giallo"

vedi letture

"Oshimen a Napoli: visita con giallo". Questo il titolo a pagina 17 con cui Il Mattino apre la sua sezione sportiva in riferimento a voci di mercato: "L'attaccante del Lille arriva in città ma il club nega che sia qui per trattare. In serata il nigeriano ha incontrato Gattuso che lo corteggia da tempo".