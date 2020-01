Il Mattino sul Napoli: "A Demme le chiavi del centrocampo"

© foto di Alessio Del Lungo

"A Demme le chiavi del centrocampo". Questo il titolo che Il Mattino utilizza questa mattina in edicola al suo interno, a pagina 17, sul Napoli. Il tedesco in campo dal primo minuto contro la Lazio al posto di Fabian Ruiz. In lotta per una maglia - si legge - anche l'altro neo acquisto Lobotka, ma Elmas rimane comunque favorito su di lui.