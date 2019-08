© foto di stefano tedeschi

La sezione sportiva de Il Mattino apre con un titolo dedicato alla polemica sui pochi abbonamenti staccati dal Napoli finora: "Abbonati, va bene così". Sono solo 9mila le tessere staccate fino ad oggi nonostante i prezzi bassi su cui è stata improntata la campagna abbonamenti, ma il Napoli non è preoccupato: "Siamo partiti in ritardo". Così il dirigente marketing Formisano dichiara: "Siamo in linea con le aspettative ed il calciomercato non ha nessuna influenza". Diversa invece l'opinione di grandi ex azzurri che chiamano il grande colpo per accendere l'entusiasmo.