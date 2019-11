Il Mattino sul Napoli: "ADL blocca gli stipendi"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 19, uno spazio al Napoli con questo titolo: "ADL blocca gli stipendi". Le mensilità di ottobre non ancora pagate ai giocatori in attesa delle probabili decurtazioni per le sanzioni. Nessuna parola di pentimento dopo l'ammutinamento, grande freddezza in aereo tra gli azzurri e De Laurentiis jr.