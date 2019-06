Il Mattino sul Napoli: "Ancelotti chiama Mendes: James Rodriguez più vicino"

Si parla del mercato del Napoli nelle pagine interne de Il Mattino che si occupa di un possibile colpo in entrata per gli azzurri: "Ancelotti chiama Mendes, James Rodriguez più vicino", titola infatti il quotidiano campano che dà risalto alla centralità di Carlo Ancelotti che pare essersi mosso in prima persona per agevolare l'arrivo del colombiano, già allenato al Real Madrid. James Rodriguez è tornato in Spagna dopo la fine del prestito biennale con il Bayern Monaco ma difficilmente resterà a Madrid con Zidane in panchina.

L'APERTURA DI MENDES - Il famoso agente che rappresenta anche James Rodriguez secondo Il Mattino ha aperto al trasferimento del giocatore che sarebbe contento di essere nuovamente allenato dal tecnico che lo ha voluto a Madrid. Tuttavia trattare con il Real non sarà affatto semplice, anche perché la valutazione che i Blancos fanno del calciatore è superiore ai 60 milioni di euro.