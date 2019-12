© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in edicola questa mattina dedica in prima pagina nella parte centrale un titolo al Napoli: "Ancelotti con la valigia". L'allenatore ai titoli di coda: in pole Gattuso. Lui intanto dichiara: "Normale essere in discussione. Se non va, giusto chiudere". Alla vigilia della sfida con il Genk l'obiettivo rimane la qualificazione: "Pensiamo a passare, poi si vedrà".