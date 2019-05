Il Mattino in edicola questa mattina dedica spazio al suo interno, a pagina 19, alla squadra azzurra ed al suo allenatore con il titolo: "Ancelotti l'unico fedelissimo". De Laurentiis - si legge - molto soddisfatto dal primo anno di lavoro con il tecnico, che sarà sempre più al centro del suo progetto. Al contrario di Sarri, è coinvolto in tutte le trattative di mercato ed ha già dato il via libera per l'acquisto di Veretout.