Il Mattino sul Napoli: "Ancelotti, missione scudetto"

L'edizione nazionale de Il Mattino oggi in edicola parla del Napoli già in prima pagina, titolando "Ancelotti, missione scudetto". Le parole del mister: "Il secondo posto non basta più". Attenzione anche al calciomercato: l'Atletico Madrid sferra l'assalto a James Rodriguez. Maggiori dettagli all'interno del quotidiano: da un lato Ancelotti lancia il guanto di sfida alla Juventus, promettendo faville. Al tempo stesso, però, fa notare come serva migliorare la qualità della rosa, al di là del singolo nome che possa scaldare i tifosi. Capitolo mercato: detto dell'interesse dell'Atletico per James, il Napoli andrà alla controffensiva, con Giuntoli che sta cercando di far ridurre le pretese del Real Madrid. Sempre viva la pista Icardi in attacco, mentre oggi potrebbe essere il giorno di Elmas.