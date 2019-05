Il Mattino sul Napoli: "Azzurri su Bennacer: pronto l'affondo"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in edicola quest'oggi affronta il tema relativo al mercato del Napoli a pagina 21 con il titolo: "Azzurri su Bennacer: pronto l'affondo". Oltre al centrocampista dell'Empoli piacciono anche altri profili. Per l'attacco - si legge- Rodrigo del Valencia è gradito e lascerà il club spagnolo quest'estate ma la trattativa è difficile per la concorrenza di Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid.