© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino nella sua edizione odierna dedica al suo interno, a pagina 16, uno spazio per il Napoli con il titolo seguente: "Blitz Rodriguez, ecco il terzino". Lo svizzero del Milan in prestito secco per quattro mesi: saltato all'ultimo momento l'affare con il Fenerbahce. Il Napoli cerca un attaccante già in questo mercato invernale: ultimi assalti a Petagna, l'alternativa rimane Pinamonti.