Il Mattino sul Napoli: "Botti di fine anno"

Grande euforia in casa Napoli: ne parla Il Mattino nell'edizione di oggi, che nella pagina sportiva titola così: "Botti di fine anno". I partenopei salutano infatti il pubblico di casa con uno scoppiettante 4-1 ai danni dell'Inter, la quale vede complicarsi i suoi piani Champions. Apre Zielinski, poi doppietta di Mertens e Fabian Ruiz per il successo finale: Inter annichilita, Napoli decisamente superiore sotto tutti i punti di vista.

"De Rossi? Lo prenderei" - Mentre Ancelotti afferma che rimarrà senza dubbio a Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis parla anche di mercato e apre a Daniele De Rossi, recentemente scaricato dalla Roma. "Lo prenderei subito: nonostante i problemi fisici e anagrafici è un grande uomo di sport", messaggio abbastanza chiaro e inequivocabile. No a Icardi. La curva però non ci sta e pretende rispetto per la tifoseria, oltre a investimenti per essere vincenti da subito.