© foto di stefano tedeschi

Sull'edizione odierna de Il Mattino troviamo un approfondimento sulla situazione in casa Napoli, titolato: "Carlo, le tre mosse e l'ultimo tentativo". "Se Ancelotti non fosse Ancelotti, con la sua storia e il suo stile, quasi certamente non sarebbe più l'allenatore del Napoli. La settimana che si è appena conclusa è stata una delle più disastrose che si ricordi nella storia azzurra, tra l'ammutinamento dei giocatori e la prestazione contro il Genoa, due momenti che confermano come questo allenatore non riesca più a guidare bene, nonostante la sua mano esperta, una squadra che mostra gravi pecche sotto l'aspetto del gioco, dei risultati e della disciplina", queste le prime righe dell'editoriale.