© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno al Napoli con il seguente titolo: "De Laurentiis-Ancelotti, lo strappo sul ritiro". Pugno duro del presidente del Napoli, l'allenatore: "Non sono d'accordo". Stasera - si legge -contro il Salisburgo in gioco la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.