© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino nella sua edizione odierna dedica uno spazio al suo interno, a pagina 21, al Napoli con questo titolo: "Di Lorenzo va di corsa". Il terzino destro arrivato in estate dall'Empoli è il primo dei difensori azzurri per contrasti vinti dall'inizio della stagione. E' entrato subito in sintonia con Callejon e la loro corsia è diventata la più utilizzata dagli azzurri nelle ripartenze.