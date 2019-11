© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in edicola questa mattina dedica un approfondimento alla situazione del Napoli al suo interno, a pagina 16, con questo titolo: "Difesa ballerina, questione di testa". In 13 anni di epoca De Laurentiis solo il Napoli di Donadoni ha fatto peggio. Mai proposta la stessa retroguardia per due volte di fila: impera il turnover.