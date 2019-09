© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in edicola questa mattina al suo interno, a pagina 16, dedica uno spazio al Napoli con questo titolo: "Fabian, riprendi a volare". Ruiz impegnato con la Spagna per ritrovare la forma dopo le deludenti prime due partite da trequartista con il Napoli. Il ct Moreno è entusiasta di lui: "Siamo felicissimi di averlo con noi, essere un perno del Napoli non è da tutti".