© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ghoulam, il colpo mancino". Il Mattino apre le proprie pagine sportive con il "vero acquisto per Ancelotti": il ritorno di Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino, scrive il quotidiano, ha messo alle spalle il proprio anno nero, può rappresentare una spinta in più e si candida a un posto da titolare per la trasferta di domenica a Cagliari.