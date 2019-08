Il Mattino sul Napoli: "Icardi lontano 30 milioni: Roma in agguato"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino titola nel taglio alto della sua prima pagina di questa mattina sul Napoli con il seguente titolo: "Icardi e il Napoli divisi da 30 milioni: la Roma in agguato". La tematica è approfondita a pagina 16, all'interno del giornale, con questo titolo: "Icardi è lontano 30 milioni". L'Inter ne chiede 80 per la cessione dell'argentino fuori rosa. Il Napoli è disposto a pagarne 50, per poi trattare con Maurito. Wanda Nara ha inutilmente - si legge - aspettato i bianconeri. Oltre al club di De Laurentiis è in corsa anche la Roma.