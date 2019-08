Il Mattino sul Napoli: "Icardi muro Inter. Il Napoli aspetta"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 16, uno spazio al Napoli con il titolo seguente: "Icardi muro Inter. Il Napoli aspetta". Maurito - si legge - non rientra nei piani nerazzurri, ma ci sarà da lavorare per strappargli il sì. Intanto c'è fiducia per il colpo James Rodriguez tutto può sbloccarsi entro Ferragosto.