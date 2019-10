© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino dedica, al suo interno, questa mattina uno spazio al Napoli titolando così: "Il flop Champions". Altra prestazione sotto tono degli azzurri che - si legge - colpiscono tre pali, ma non riescono a battere in trasferta il Genk. Discutibili le scelte di Ancelotti che lascia in tribuna Insigne e schiera in attacco Milik e Lozano, entrambi deludenti.