© foto di stefano tedeschi

Per il Napoli, ieri nel lunch match delle 12.30 contro il Brescia, è arrivata una vittoria per 2 a 1, e l'edizione odierna de Il Mattino oggi in prima pagina titola: "Il riscattino". "La vittoria della volontà, il Napoli stringe i denti e aiutato nel finale dalla spinta straordinaria del pubblico del San Paolo resiste agli ultimi assalti del Brescia. Tre punti fondamentali per riscattare il ko con il Cagliari e contenere il distacco da Inter e Juve. Ma un successo con delle ombre, che fanno arrabbiare Ancelotti: secondo tempo totalmente passivo con gli azzurri fermi alle due reti iniziali di Mertens e Manolas", prosegue il quotidiano partenopeo.