Il Mattino sul Napoli: "Il sergente Rino"

"Il sergente Rino". Così titola in prima pagina l'edizione odierna de Il Mattino sul Napoli. Inizia l'era degli azzurri di mister Gennaro Gattuso. L'ex allenatore di Milan e Pisa ha subito dichiarato: "Questa squadra è perfetta per me, ma adesso bisogna solo tenere la testa bassa e lavorare. Ancelotti è come un padre per me ma devo capire con la mia testa. De Laurentiis mi ha regalato il grande sogno, un'intesa facile. Insigne sarà capitano e leader, ridarò fiducia a lui e a tutti gli altri".